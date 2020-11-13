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Общество

В Кыргызстане пройдет Неделя борьбы с диабетом

С 13 по 21 ноября в Кыргызстане пройдет неделя, посвященная борьбе с диабетом. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель «ХэлпЭйдж Интернешнл» Нурдин Сатаров.

По его словам, в рамках Недели борьбы с диабетом пройдут марш-велопробег, акции по измерению артериального давления и уровня сахара в крови в домах престарелых в Бишкеке, раздача буклетов о профилактике сахарного диабета, конференции, флешмобы.

«Целью Всемирного дня диабета и Недели борьбы с диабетом в Кыргызстане является привлечение внимания общества, правительства к проблеме сахарного диабета, а также повышение уровня информированности населения о проблемах диабета и связанных с ним осложнениях», — рассказала главный специалист Минздрава Нургуль Ибраева.

Также она добавила, что государством принимаются меры по обеспечению диабетических больных инсулином и другими лекарственными средствами. В рамках программы госгарантий оказание медпомощи больным сахарным диабетом проводится бесплатно.

Кроме того, Нургуль Ибраева отметила, что с 2019 года увеличены нормы отпуска тест-полосок пациентам, получающим инсулинотерапию.

По официальным данным, в стране в 2020 году зарегистрировано около 65 тысяч больных сахарным диабетом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172887/
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