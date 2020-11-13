В Бишкеке к Дому правительства вновь пришли жители Военно-Антоновки

В Бишкеке около Дома правительства вновь проходит митинг жителей села Военно-Антоновка.

Около 30 человек требуют, чтобы исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров подписал закон о транформации земель и встретился с участниками акции протеста.

Напомним, жители Военно-Антоновки митингуют у Дома правительства второй день. Вчера они проводили акцию протеста у здания «Белого дома». Митингующие перекрыли вход и требовали встречи с депутатами Жогорку Кенеша. Из-за этого в здание не могли попасть рядовые госслужащие. Позже они пришли к зданию правительства, где намеревались ночевать до тех пор, пока к ним не выйдут представители правительства. Однако через несколько часов все же разошлись.