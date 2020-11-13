Пострадавшие торговцы Орто-Сайского рынка жалуются на безразличие администрации

Владельцы и арендаторы торговых точек на Орто-Сайском рынке, пострадавшие в результате пожара, столкнулись с безразличием администрации рынка. Об этом 24.kg сообщила одна из сотрудниц сгоревшего цеха.

«Я — администратор цеха, который сгорел на Орто-Сайском рынке. Мы понесли очень большие убытки, сгорело все дотла. Теперь мы остались без работы, еще и в долгах. Мы не знаем, к кому обратиться за помощью, так как администрация рынка на наши беды никак не реагирует. Мы просто не можем их найти. Причиной возгорания нашего цеха послужило то, что пожарная машина не могла проехать через рынок и потеряла драгоценное время. И все это из-за несоблюдения правил пожарной безопасности на рынке. Но ведь кто-то должен был за этим следить. Люди, работающие на рынке, платят за аренду мест, составляют договоры. Кто теперь будет возмещать нанесенный нам ущерб? Мы надеемся, что руководство рынка нас все-таки услышит и поможет разобраться в этих вопросах», — рассказала девушка.

Напомним, что 9 ноября в Бишкеке на Орто-Сайском рынке вспыхнул крупный пожар, локализовать пламя которого сотрудникам МЧС удалось к 2.16, а полностью потушить — лишь к 5.00. Приблизительная площадь возгорания составила 1 тысячу 800 квадратных метров. По факту произошедшего милиция возбудила уголовное дело. В УВД Октябрьского района также отметили, что в управление по пожарному надзору Госэкотехинспекции ими неоднократно направлялись уведомления о многочисленных фактах нарушений противопожарной безопасности на территории рынка. В милиции не раз предлагали провести рейды и устранить нарушения. В Госэкотехинспекции отметили, что проверки не проводились на рынке с 2018 года из-за действующего моратория правительства. Последние рейды указывали на грубые нарушения правил безопасности.