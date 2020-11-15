Температурные рекорды. Самым теплым было 15 ноября 1983 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 15 ноября 1983 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +24,2 градуса.

Самым холодным 15 ноября было в 1937-м, когда температура составила −17 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет +4,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был ноябрь 1980 года со средней температурой +8,6 градуса.

Самым холодным — ноябрь 1952-го со среднемесячной температурой −4,1 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 15 ноября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит −1-3 градуса. Днем в столице ожидается дождь и снег. Воздух прогреется до +3-5 градусов.