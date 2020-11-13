ВОЗ: Заболеваемость корью в мире выросла до самого высокого уровня за 20 лет

В прошлом году заболеваемость корью в мире достигла самого высокого уровня за более чем 20 лет. Об этом сообщают «Новости ООН» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что в 2019 году количество случаев заражения достигло почти 870 тысяч — это самый высокий показатель с 1996 года. А число смертей в результате заболевания всего за три года выросло на 50 процентов.

Причем большинство случаев заражения — 73 процента — в прошлом году пришлось на девять стран: Грузию, Казахстан, Украину, Северную Македонию, Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, Самоа и Королевство Тонга.

Эксперты отмечают, что вспышка кори в Украине произошла в результате недоверия населения и медицинских работников к вакцинам, а также из-за проблем с их поставками и хранением.

«Причиной новых вспышек кори, которые произошли во всех регионах мира, стали проблемы с вакцинацией, в том числе —значительные задержки в ходе кампаний иммунизации, связанные с пандемией коронавируса, а в некоторых случаях — отказ населения от прививок», — отмечают «Новости ООН».

Как сообщают в ВОЗ, на сегодня уровень вакцинации населения двумя необходимыми препаратами — MCV1 и MCV2 составляет 85 процентов и 71 процент соответственно, тогда как для эффективного противодействия кори охват должен составлять не менее 95 процентов.

Ранее специалисты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ВОЗ выступили с призывом сделать все возможное для того, чтобы избежать эпидемии кори и полиомиелита, и, несмотря на пандемию коронавируса, провести плановые кампании вакцинации детей от этих заболеваний.