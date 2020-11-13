В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 483 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 483 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 86 человек, Оше — 15, Чуйской области — 47, Ошской — 65, Таласской — 10, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 67, Джалал-Абадской — 97, Баткенской — 90.

За весь период выздоровели 56 тысяч 307 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.