Сам не умею, но других научу. Милиция провела рейд по соблюдению санитарных норм

В Кеминском районе прошли рейды по соблюдению санитарных норм в точках общепита и других общественных местах. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.



«Сотрудники ОВД Кеминского района совместно с представителями райгосадминистрации и сотрудниками санэпидемстанции Кеминского района провели рейдовые мероприятия по соблюдению санитарных норм в кафе, магазинах, салонах красоты и других заведениях, где обслуживается население. Проверены 12 кафе. С администраторами и владельцами заведений проведены разъяснительные беседы по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. Им напомнили о соблюдении дистанции и обязательном ношении масок», — сообщили в милиции.

В ГУВД отмечают, что аналогичные рейдовые мероприятия проходят по всей территории Чуйской области.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Рейд в Кеминском районе

Отметим, что, судя по фотографиям, сделанным во время рейда, которые распространила пресс-служба, проводившие проверку и разъяснительные беседы милиционеры сами слабо разбираются в правилах ношения медицинских масок. Маска должна закрывать не только рот, но и нос.