Садыр Жапаров заявил о преемственности курса на сотрудничество в формате ОДКБ

И. о. президента премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в телефонном разговоре с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем заявил о преемственности курса на сотрудничество в формате ОДКБ. Об этом сообщает агентство «Белта» со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

«Садыр Жапаров отметил важную роль ОДКБ в деле обеспечения мира и стабильности в зоне ее ответственности и заявил о сохранении преемственности государственного курса на укрепление сотрудничества в формате организации, особо подчеркнув необходимость дальнейших скоординированных и решительных действий, нацеленных на противодействие терроризму», — проинформировал пресс-секретарь.

Садыр Жапаров рассказал о текущей ситуации в стране и коснулся вопросов, связанных с подготовкой к намеченным на 10 января 2021 года президентским выборам. Он также сделал акцент на важности расширения взаимодействия государств — членов ОДКБ в вопросах борьбы с пандемией коронавируса.

Станислав Зась поздравил Садыра Жапарова с назначением на должность главы правительства Кыргызстана, проинформировал о деятельности ОДКБ, в том числе о подготовке к предстоящим заседаниям уставных органов.