В Бишкеке 14 ноября снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 46 минут.

У кого намечается той

Мирбек Акматалиев

Родился 14 ноября 1957 года в селе Aт-Башы Нарынской области. Заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Канжарбек Эшалиев

Родился 14 ноября 1978 года. Глава государственной администрации — аким Чаткальского района.

Торокан Багынбай уулу

Родился 14 ноября 1994 года в Оше. Джитсер.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с диабетом

Введен в 1991 году в ответ на угрозу роста заболевания диабетом во всем мире.

С 2007-го Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о заболевании, охватывающая более миллиарда человек.

14 ноября выбрано, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Он с врачом Чарльзом Бестом сыграли решающую роль в открытии в 1922-м инсулина.

Международный день логопеда

Его пока празднуют в узком кругу специалистов.

Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике ХVII века (в то время понятие глухонемоты еще мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих).

Со второй половины ХIХ века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Михаил Лущихин

Фото slovo.kg. Михаил Лущихин

Михаил Лущихин родился 14 ноября 1905 года в городе Рузе Московской области.

Академик АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки, заслуженный зоотехник Киргизии, автор новой ценной породы «горная киргизская тонкорунная овца».

Результаты научных исследований опубликованы в более 170 научных трудах, в том числе в пяти монографиях.

В 2001-м академик Михаил Лущихин, основатель научной школы овцеводства, посмертно удостоен золотой медали Кыргызской Республики «За выдающиеся достижения в науке XX века».

Именем Михаила Лущихина названа улица в Бишкеке.

Умер 5 мая 1978 года.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;

Мастерская «705» покажет спектакль «Уя»;

в арт-баре «Чемодан Зусмановича состоится поэтический вечер.



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