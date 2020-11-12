Введено ограничение на проезд большегрузов через пост «Сосновка»

На стационарном посту «Сосновка» сегодня с 18.00 введено ограничение передвижения большегрузных транспортных средств. Об этом сообщили в управлении по обеспечению безопасности дорожного движения по Чуйской области.

Отмечается, что такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий в горной местности и для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов. Кроме того, на дороге Бишкек — Ош ведется подсыпка дорожного полотна инертными материалами.

«Убедительно просим водителей быть предельно внимательными при проезде в горной местности и строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами», — обратились в УОБДД.