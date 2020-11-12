18:17
USD 84.12
EUR 99.17
RUB 1.10
Общество

Введено ограничение на проезд большегрузов через пост «Сосновка»

На стационарном посту «Сосновка» сегодня с 18.00 введено ограничение передвижения большегрузных транспортных средств. Об этом сообщили в управлении по обеспечению безопасности дорожного движения по Чуйской области.

Отмечается, что такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий в горной местности и для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов. Кроме того, на дороге Бишкек — Ош ведется подсыпка дорожного полотна инертными материалами.

«Убедительно просим водителей быть предельно внимательными при проезде в горной местности и строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами», — обратились в УОБДД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172814/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке временно будет затруднено движение по улице Кумарыкской
Справка об отсутствии коронавируса не пропуск для въезда в Бишкек
На улице Кулатова в Бишкеке будут вводить ограничения для движения транспорта
На дороге в Каракол вводят временное ограничение. Карта объезда
В Бишкеке 7-8 декабря ограничат движение транспорта
В Бишкеке 27–29 мая будут временные ограничения для движения транспорта
В центре Бишкека в День Победы вводится ограничение для движения транспорта
В Бишкеке участок улицы Уметалиева закроют для проезда
В Бишкеке из-за футбольного матча ограничат движение в центре города
Сотни машин застряли на автодороге Бишкек — Ош из-за схода снежных лавин
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Дни истории и&nbsp;памяти предков. Как в&nbsp;Кыргызстане потомки чтят прародителей Дни истории и памяти предков. Как в Кыргызстане потомки чтят прародителей
Бизнес
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
12 ноября, четверг
18:16
Школьники могут оформить карту «Тулпар» онлайн Школьники могут оформить карту «Тулпар» онлайн
18:14
Трансформация земель. Митингующие намерены ночевать у Дома правительства
18:01
Введено ограничение на проезд большегрузов через пост «Сосновка»
18:01
Трасса Бишкек — Кара-Балта. В Новопавловке и Военно-Антоновке тоже ремонт
17:52
Сатыгул Жоробаев назначен гендиректором ГП «Кыргызаэронавигация»