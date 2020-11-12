13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-14.30 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Толстого, Достоевского);

9.30-17.00 — 8-й микрорайон, 28-30а, б, в, 31в, 44, отрезки улиц Тоголока Молдо, Ташкентской, жилмассивы «Колмо» (улицы Азаттык, Козу-Баглан, Республиканская), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Термечикова, Шералиева, Каракоо), «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Жетиген);

9.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Боконбаева, Фруктовой, Крылова, Криваносова, Лущихина;

9.00-11.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Кулатова, Толстого, переулок Актюбинский.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Панфилова, Горького, Атбашинская, Иваницына), Виноградное, Полевое, Привойное, Степное (улицы Достук, Степная), Берлик (улицы Школьная, Почтовая, Парковая, Молодежная, Участок, Фабричная), Арашан (улица Акматова), жилмассив «Кырман» (улицы Иссык-Кол, Ынтымак, Кенеш, Радужная, Ауэзова); Сокулукский 9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Веселая, Западная, Проектируемая, Раздольная, Тупик), Сокулук (улицы Первомайская, Монолит, Восточная), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улица Проектируемая), Нижне-Чуйское (интернат), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Интернациональная, Гагарина);

8.30-17.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманалиева, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесимбаева, Новая, Джамгырчинова, Осмоналы, переулок Западный), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Восточная, Школьная), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова, Кайназарова, Шамши, Ленина, Доолот, Иманкулова); Жайылский 13.00-16.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Оторбаева); Московский 9.00-17.00 — села Кыз-Моло, Беловодское (улицы Щорса, Ленина), Ак-Суу (улица Добровольского); Панфиловский 9.00-17.00 — села Кюрпюльдек, Кирова; Кантский 8.00-17.00 — села Джер-Казар (улицы Манаса, Тоголока Молдо), Новостройка (улица Тельмана), Люксембург (улицы Бекмуратова, Ватутина, Чапаева, Гоголя, Иссык-Атинская, Лермонтова);

8.00-12.00 — села Дмитриевка (улицы Первомайская, Ленина);

12.00-17.00 — села Милянфан (улицы Фрунзе, Ленина, Гагарина); Кеминский 9.00-17.00 — села Жаны-Алыш (улицы Пионерская, Комсомольская), Алтымыш (улицы Орокбаева, Султанбаева), Джаны-Джол (улица Центральная).