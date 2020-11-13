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Общество

В Бишкеке пройдет международный конкурс исполнителей русского романса

В Бишкеке 18 ноября пройдет четвертый, открытый международный конкурс исполнителей русского романса «Среднеазиатская Романсиада». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, мероприятие объединит около 60 исполнителей из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

«Впервые конкурс пройдет в формате телемоста, организованного представительствами Россотрудничества в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Участники из каждой страны исполнят свою конкурсную программу в прямом эфире. Победителей в каждой номинации определит жюри», — проинформировали в центре.

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой конкурсные прослушивания пройдут без зрителей. Но любители русского романса смогут посмотреть трансляцию конкурса в Facebook и проголосовать за понравившегося участника, который получит приз зрительских симпатий. Эфир состоится 18 ноября в 11.30.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172804/
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