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Общество

Иски Матраимовых против СМИ. Суд отложили из-за неявки истцов

Слушание по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова в Свердловском районном суде Бишкека не состоялось.

Это произошло из-за неявки на заседание Лейлы Байдаевой — представителя одного из истцов ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова».

В качестве причины неявки в своем ходатайстве о переносе заседания она указала рабочую командировку в Турцию, приложив копию авиабилета.

Суд, опросив участников, принял решение перенести заседание на 11 декабря.

Истцами, напомним, выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172793/
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