Афиша Бишкека на выходные: выставки, вечер поэзии и турпоходы

Театр

14 ноября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и с отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 18.00.

Выставки, ярмарки

14 ноября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

14-15 ноября. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»

Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.

Посетить выставку можно по ссылке.

Концерты, выступления

14 ноября. Концерт группы «Эльсинор»

Их песни крутят по радио, а тексты знает каждый любитель кыргызской рок-музыки. Группа исполнит свои лучшие композиции, а заодно отметит и день рождения вокалиста Виктора.

Бар «111», 21.00.

14 ноября. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

14 ноября. Поэтический вечер



Big Poem Club проведет очередной вечер поэзии. На этот раз свободная тема. Состоится и поэтический аукцион.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Кино

2 ноября — 10 декабря. Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека

Тема фестиваля «Бир дуйно — Кыргызстан» в этом году «Люди и бедствия: как сделать, чтобы риски не стали бедствиями?». Он пройдет в онлайн-режиме, фильмы покажут в эфире телеканала 1TV.KG.

Программа по ссылке.

Акции, семинары, мастер-классы

14 ноября. Йога-вечеринка

Вас ждет душевная атмосфера при свечах, пение мантр, вдохновляющие песни под гитару, гусли и африканские барабаны, медитация, дискотека. Регистрация по телефону 0554009225.

Улица Тоголока Молдо, 59, 17.00.

14-15 ноября. Турпоходы

В субботу поездка на северное побережье Иссык-Куля, в воскресенье — в каньон «Сказка» и на термальные источники санатория «Иссык-Ата». Регистрация по телефону 0778886881.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова.

15 ноября. Вечер-читальня « Гарри Поттер. Сказки Барда Бидля »