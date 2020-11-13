Афиша Бишкека на выходные: выставки, вечер поэзии и турпоходы

Театр
14 ноября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)
В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и с отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.
Мастерская «705», 18.00.
Выставки, ярмарки
14 ноября. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М», 10.00-19.00.
14-15 ноября. Выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»
Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.
Посетить выставку можно по ссылке.
Концерты, выступления
14 ноября. Концерт группы «Эльсинор»
Их песни крутят по радио, а тексты знает каждый любитель кыргызской рок-музыки. Группа исполнит свои лучшие композиции, а заодно отметит и день рождения вокалиста Виктора.
Бар «111», 21.00.
14 ноября. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
14 ноября. Поэтический вечер
Big Poem Club проведет очередной вечер поэзии. На этот раз свободная тема. Состоится и поэтический аукцион.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
Кино
2 ноября — 10 декабря. Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека
Тема фестиваля «Бир дуйно — Кыргызстан» в этом году «Люди и бедствия: как сделать, чтобы риски не стали бедствиями?». Он пройдет в онлайн-режиме, фильмы покажут в эфире телеканала 1TV.KG.
Программа по ссылке.
Акции, семинары, мастер-классы
14 ноября. Йога-вечеринка
Вас ждет душевная атмосфера при свечах, пение мантр, вдохновляющие песни под гитару, гусли и африканские барабаны, медитация, дискотека. Регистрация по телефону 0554009225.
Улица Тоголока Молдо, 59, 17.00.
14-15 ноября. Турпоходы
В субботу поездка на северное побережье Иссык-Куля, в воскресенье — в каньон «Сказка» и на термальные источники санатория «Иссык-Ата». Регистрация по телефону 0778886881.
Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова.