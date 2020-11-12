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Общество

Кинематографисты Кыргызстана могут подать заявку на участие в премии «Оскар»

Оскаровский комитет Кыргызстана начал прием заявок национальных фильмов на участие в борьбе за премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук (AMPAS). Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

По его данным, от Кыргызстана ленту подадут в категорию «Лучший международный полнометражный фильм».

Заявки принимают с 10 по 17 ноября. 18-19 ноября комитет просмотрит отобранные картины и 19 ноября на заседании объявит фильм — номинант на премию.

Это должен быть полнометражный художественный, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), который вышел или должен был выйти в прокат с 1 октября 2019 года до 31 декабря 2020-го.

93-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа состоится 25 апреля 2021 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172721/
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