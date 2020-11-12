Из-за митинга в «Белый дом» не впускают рядовых сотрудников

В Бишкеке у «Белого дома» проходит митинг жителей Сокулукского района.

Участники акции протеста требуют встречи с депутатами. Они перекрыли вход в здание.

«Законопроект о трансформации земель прошел три чтения. Он в течение десяти дней должен быть направлен в правительство и аппарат президента. Мы просим, чтобы Садыр Жапаров подписал этот закон. Мы верим только ему», — сказали митингующие.

Отметим, что из-за митинга и агрессивного поведения протестантов в «Белый дом» не могут попасть рядовые работники.