12:07
USD 84.12
EUR 99.17
RUB 1.10
Общество

В ГКНБ опровергли информацию о похищении детей в Нарынской области

Информация о том, что сотрудники ГКНБ запугивают и похищают детей в Нарынской области, — фейк. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«Распространенная в социальных сетях информация об этом не соответствует действительности. ГКНБ никогда не использует несовершеннолетних детей в своих оперативно-разыскных мероприятиях», — сказали в госкомитете.

Оперативники ГКНБ устанавливают причастных к созданию и тиражированию ложных сообщений. В ведомстве напоминают, что за распространение информации провокационного характера предусмотрена уголовная ответственность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172705/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Задержание прокурора со взяткой. В ГКНБ сообщили подробности
У главы ГКНБ появились два новых заместителя. Один курирует кибербезопасность
В ГКНБ напомнили, куда и как обращаться гражданам, пострадавшим от коррупции
В Сузакском районе задержали милиционера, вымогавшего $1 тысячу
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
В соцсетях появилось фото Атамбаева, гуляющего по двору исправительной колонии
Брата Суйуна Омурзакова обвиняют в вымогательстве. ГКНБ начал проверку
Милиционеры нашли без вести пропавшего 70-летнего Акпарали Акматалиева
Цифра дня. 575 миллионов сомов вернули в бюджет Кыргызстана сотрудники ГКНБ
В Кыргызстане задержали разыскиваемого за жестокое убийство казахстанца
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Дни истории и&nbsp;памяти предков. Как в&nbsp;Кыргызстане потомки чтят прародителей Дни истории и памяти предков. Как в Кыргызстане потомки чтят прародителей
Бизнес
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
12 ноября, четверг
12:07
Самата Кылжыева задержали по делу о продаже радиочастот Самата Кылжыева задержали по делу о продаже радиочастот...
11:58
В Бишкеке задержан судья Межрайонного суда
11:48
Садыр Жапаров сегодня объявит о сложении полномочий и. о. президента
11:44
Не поделили дорогу. В Оше милиционер выстрелил в водителя авто
11:30
Митинг членов профсоюзов. В Дом правительства зашли два участника акции