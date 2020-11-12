В ГКНБ опровергли информацию о похищении детей в Нарынской области

Информация о том, что сотрудники ГКНБ запугивают и похищают детей в Нарынской области, — фейк. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«Распространенная в социальных сетях информация об этом не соответствует действительности. ГКНБ никогда не использует несовершеннолетних детей в своих оперативно-разыскных мероприятиях», — сказали в госкомитете.

Оперативники ГКНБ устанавливают причастных к созданию и тиражированию ложных сообщений. В ведомстве напоминают, что за распространение информации провокационного характера предусмотрена уголовная ответственность.