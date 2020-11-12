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Общество
Сюжет: COVID-19

Мэрия Бишкека создаст группу, чтобы проверить рестораны

Мэрия Бишкека создаст рабочую группу, чтобы проверить условия работы банкетных залов. Об этом стало известно на встрече и. о. градоначальника Балбака Тулобаева с представителями ресторанного бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета, председатель Ассоциации банкетных ресторанов и ивенторов Муратбек Арыстанов признался, что у предпринимателей образовались большие задолженности перед банками, необходимо выплачивать налоги, он предложил создать рабочую группу для проверки банкетных залов. Балбак Тулобаев поддержал предложение бизнесменов, отметив, что муниципалитет готов помочь ресторанному бизнесу, если они ответственно подойдут к организации безопасной работы.

И. о. мэра поручил создать рабочую группу и в десятидневный срок проверить условия работы банкетных залов. Председателем группы назначена вице-мэр по социальным вопросам Айжан Чыныбаева, членами команды будут бизнесмены, рестораторы, представители районных акимиатов, санитарно-экологической инспекции (СЭИ), РУВД, ЦГСЭН и независимые эксперты.

«В первую очередь необходимо обновить алгоритм работы ресторанов: обязательные входные фильтры, постоянный контроль за состоянием здоровья персонала, ПЦР-тестирование, разделение помещений на зоны и другое. Нам нужно научиться жить в условиях пандемии и сохранить экономику города», — отметил Балбак Тулобаев.

Отметим, что еще неделю назад Балбак Тулобаев грозился закрыть все тойкана в Бишкеке на 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172704/
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