В Бишкеке открылась выставка, посвященная 145-летию художника Константина Юона. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

Фото Российского центра науки и культуры. В Бишкеке открылась выставка, посвященная 145-летию художника Константина Юона

По его данным, открытие выставки посетили учащиеся центральной детской музыкальной школы имени Шубина.

«Дети узнали основные факты из биографии художника, познакомились с картинами разных периодов жизни живописца. Гости РЦНК также узнали о том, как выглядели Москва, Сергиев Посад, Ростов, Углич и другие города России, запечатленные на картинах живописца более ста лет назад, и сравнили их с работами современных фотографов. Учеников впечатлили авангардные произведения живописца «Люди» и «Новая планета», картина «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года», — проинформировали в центре.