11:21
USD 84.12
EUR 99.17
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 518 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 518 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 95 человек, Оше — 20, Чуйской области — 38, Ошской — 69, Таласской — 21, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 59, Джалал-Абадской — 108, Баткенской — 104.

За весь период выздоровели 55 тысяч 824 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172669/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
В мире COVID-19 заразились свыше 52 миллионов, умерли более 1,2 миллиона человек
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли пять человек
В КР выявили 527 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 64 887
Цифра дня. 7 тысяч 722 медика получили компенсации за работу в октябре
В Нацгоспитале создадут еще 300 койко-мест для пациентов с COVID-19
Мадамин Каратаев посетовал, что за COVID-19 чиновников критикуют только у нас
Медицинские услуги в Кыргызстане не отвечают потребностям детей с инвалидностью
Доступ пожилых граждан к услугам здравоохранения в период ЧС и ЧП был ограничен
Арендаторы муниципального имущества должны погасить долги до конца года
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Дни истории и&nbsp;памяти предков. Как в&nbsp;Кыргызстане потомки чтят прародителей Дни истории и памяти предков. Как в Кыргызстане потомки чтят прародителей
Бизнес
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
12 ноября, четверг
11:02
В Бишкеке на Старой площади митингуют члены профсоюзов В Бишкеке на Старой площади митингуют члены профсоюзов
10:54
В мире COVID-19 заразились свыше 52 миллионов, умерли более 1,2 миллиона человек
10:44
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 ноября
10:43
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом
10:41
В ЦИК не знают, как возвращать партиям избирательный залог