В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 518 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 518 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 95 человек, Оше — 20, Чуйской области — 38, Ошской — 69, Таласской — 21, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 59, Джалал-Абадской — 108, Баткенской — 104.

За весь период выздоровели 55 тысяч 824 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.