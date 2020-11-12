Из-за пандемии в Бишкеке перенесено окончание строительства парка «Балалык»

Из-за пандемии перенесено завершение строительства парка «Балалык» в южной части Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне и. о. градоначальника Балбак Тулобаев проинспектировал ход работ. В парке «Балалык» площадью более 10 гектаров сейчас высаживают деревья, готовят почву для дальнейшего озеленения.

«Работы выполнены на 65-70 процентов, завершено строительство внутренних инженерных сетей, санузлов, насосной станции, также завершается установка бордюров и прокладка брусчатки», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что согласно договору строительные работы должны были быть завершены 31 декабря 2020 года, но в связи с пандемией строительство шло с небольшим промедлением, завершение работ перенесено на весну 2021 года. «Балбак Түлобаев попросил строителей обратить особое внимание на качество работ и материалов», — отметили в мэрии.

На объекте работает подрядная стройкомпания «Ак Ниет Курулуш» по заказу Управления капитального строительства (УКС) столичной мэрии. Общая стоимость составила 74,7 миллиона сомов, работы ведутся за счет городского бюджета.