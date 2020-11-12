В колонии № 47 скончался заключенный, болеющий раком. Его не отпускали домой

В исправительной колонии № 47 скончался 60-летний Алымжан Гупуров, страдающий от рака четвертой стадии. Об этом 24.kg сообщила сестра скончавшегося Мехрибан Гупурова.

По ее словам, мужчине поставили страшный диагноз в марте этого года. Несмотря на все прошения, заключенного не освободили.

«Мой брат скончался 10 ноября. Неделю назад его привезли в Наццентр онкологии и гематологии на повторное УЗИ. Он уже тогда не мог ходить. Сын Алымжана попросил конвоиров позволить ему на руках донести до врача, но моего брата буквально волокли по лестницам. Нам не предоставили никаких медицинских документов. В 2016 году брата осудили за наркотики, а в этом году мы узнали, что у него рак», — сказала Мехрибан Гупурова.

Сестра скончавшегося рассказала, что родные Алымжана Гупурова пытались добиться его освобождения. Дело заволокитилось якобы из-за того, что после скандала с освобождением Азиза Батукаева у ГСИН идут разногласия с другими госорганами.

Вора в законе Азиза Батукаева освободили из тюрьмы до завершения срока его заключения — в 2013 году, поскольку он был признан «находящимся при смерти человеком, которому осталось жить от силы две недели».

После освобождения из нарынской тюрьмы вор в законе сразу получил заранее приготовленные кыргызские паспорта, и под охраной спецназа ГСИН его вывезли в бишкекский аэропорт «Манас», откуда он вылетел на частном VIP-самолете в Россию. Азиз Батукаев находится в отличной форме и проживает в Грозном (Чечня).