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Общество

Состоялась премьера последнего фильма режиссера Бакыта Карагулова

Накануне в Доме кино состоялась премьера нового документального фильма «В соавторстве с землею и водою», повествующего о прообразах литературных героев Чингиза Айтматова. Об этом сообщил один из авторов писатель Абибилла Пазылов.

Фильм — последняя незавершенная работа ушедшего из жизни этим летом народного артиста Кыргызской Республики Бакыта Карагулова.

Перед показом директор национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева Акжол Бекболотов представил зрителям съемочную группу картины: Бактыбека Шамкеева (продюсер и автор идеи), Абибиллу Пазылова (автор закадрового текста), Суйум Сулайманову (директор фильма) и Жуманазара Койчубекова (оператор-постановщик).

После показа кинематографисты и зрители обменялись мнениями об особенностях очередного кинопроизведения о классике, а также тепло вспоминали Бакыта Карагулова.

Сестра писателя Роза Айтматова и сын режиссера Нурдин Карагулов поблагодарили авторов за творческую работу над документальной картиной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172627/
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