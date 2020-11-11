В ГКНБ напомнили, куда и как обращаться гражданам, пострадавшим от коррупции

В ГКНБ напомнили об общественной приемной, функционирующей при Антикоррупционной службе ведомства. В пресс-центре государственного комитета также озвучили телефонные номера, по которым к ним могут обращаться пострадавшие от коррупции граждане.

«Граждане могут обращаться в общественную приемную АКС ГКНБ по всем вопросам, относящимся к компетенции органов национальной безопасности. Прием осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов по адресу: Бишкек, проспект Жибек Жолу, 322. Также граждане могут обратиться по телефонным номерам 0312660020, 0501660020 (WhatsApp и Telegram), либо отправить сообщения на официальную страницу АКС ГКНБ в Facebook, или на почту службы aks.gknb@gmail.com», — сообщили в ведомстве.

В ГКНБ также напоминают, что пострадавшие от коррупции граждане могут записаться на личный прием к председателю государственного комитета нацбезопасности и к руководителям его подразделений.