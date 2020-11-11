В Кыргызстане для повышения правовой грамотности молодежи разработали специальную платформу. Об этом сообщили в ООН.

По данным организации, в правовом разделе собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы. Получить доступ к правовой платформе может каждый гражданин.

«Ресурс на базе сайта Ассоциации юридических клиник КР содержит правовую информацию, касающуюся непосредственно молодежи, но она дана на упрощенном языке, понятном для всех. Разработали также вкладку «Правовая помощь», в которой каждый желающий может найти информацию правового характера, в виде вопросов и ответов, разделенную на тематические блоки», — проинформировали в ООН.

Раздел состоит из 11 блоков на самые актуальные темы: