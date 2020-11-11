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Общество
Сюжет: COVID-19

В Нацгоспитале создадут еще 300 койко-мест для пациентов с COVID-19

В Национальном госпитале откроется еще 300 койко-мест для пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, сейчас в бывшем здании центра урологии проводится ремонт.

«Ремонтные работы начались 5 ноября и завершатся 10 декабря. Из государственного бюджета выделено 40 миллионов сомов на ремонт, столько же выделит на медоборудование Минздрав», — сказал главврач госпиталя Токтобай Маанаев.

В ведомстве отметили, что Министерство здравоохранения выступило с инициативой отремонтировать отделение, которое не работает четыре года, в связи с увеличением числа пациентов в эпидемиологической ситуации.

В настоящее время в Нацгоспитале развернуто 200 коек для больных (из них 80 на базе урологического отделения и 120 — госпиталя ветеранов ВОВ).

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172607/
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