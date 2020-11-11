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Общество

Школьное питание. На юге Кыргызстана создадут логистический центр

Вопрос создания на юге страны логистического центра, который будет приобретать продукты у фермеров и контролировать их качество, обсудили на встрече министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев и страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане Андреа Баньоли.

Как отметили в пресс-службе Минобразования, на встрече обсуждалась совместная работа по оптимизации школьного питания в стране.

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«По итогам встречи стороны договорились ускорить процесс создания логистического центра на юге республики. При необходимости он также будет заниматься приготовлением готовых блюд и обеспечивать доставку в те школы, которые не оснащены кухнями и не имеют возможности готовить для своих учеников», — сказали в ведомстве.

Кроме этого, достигнута договоренность о создании центра обучения в Бишкеке для обмена опытом и информацией, в том числе и с другими странами, в которых реализуется программа по обеспечению учеников школьным питанием.

В министерстве добавили, что сегодня при поддержке ВПП ООН и Института отраслевого питания России в 700 учебных заведениях внедрено горячее питание, более 1 тысячи 400 школ (около 60 процентов) заменили булочку и чай горячим здоровым питанием для всех учеников начальных классов, 145 тысяч учащихся начальных классов получают улучшенное школьное питание. Также при поддержке органов местного самоуправления в более чем 700 школах отремонтированы пищеблоки и коммуникации.

В рамках Продовольственной программы более 1 тысячи школьных поваров прошли специальную подготовку по технологиям приготовления школьных блюд, санитарии, гигиене и безопасности пищевого производства, открыто более 3 тысяч штатных позиций для поваров и кухонных работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172594/
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