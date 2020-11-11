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Общество

12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — переулок Ижевский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Актан, Аксы);
  • 9.00-14.00 — улицы Элебесова, Фере, Енисейская, Аральская, переулки Новостроевский, Памирский;
  • 9.30-12.30 — 4-й микрорайон, 30а, 45-50;
  • 9.30-17.30 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 0-4-я);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделуу, Алтын-Бешик), улица Месароша, 64, перекресток улиц Тоголока Молдо и Ташкентской;
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-22 — Чуй-25, Чуй-47 — Чуй-51);
  • 13.00-15.30 — 4-й микрорайон, 26-30, 33, 35;
  • 13.00-16.00 — улица Фучика (район горбольницы № 1).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Нур-Тамчи, Манжил-Ата, Омурбека Бейшеналиева, 44 га, жилмассив «Оскон-Ордо»), села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Таш-Добо (улицы Больничная, Абыкан-Ата), Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Калинина, проспект Победы), Кызыл-Берлик (улицы Гагарина, Проектируемая), Берлик (улицы Школьная, Почтовая, Парковая, Молодежная, Участок);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Шалта (улицы Восточная, Школьная, Западная, Шукуралиева), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова, Кайназаровой, Шамши);
  • 9.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Школьная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улица Проектируемая), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Первомайская, Монолит, Восточная), Фрунзе (улицы Заречная, Западная, Новая), Камышановка (улицы Фрунзе, Белинского, Больничная, Карасуйская, Западная, Чуйская), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Искра (улицы Ак-Суу, Заводская), Александровка (улица Молодежная), Беш-Терек (улицы Молодежная, Центральная, Новая, Дружбы), Беловодское (переулки Комсомольский, Линейный), Ак-Торпок (улица Центральная);

Кантский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Дружба (улица Тельмана), Новостройка (улица Тельмана), Интернациональное;
  • 10.00-17.00 — села Уч-Эмчек, Ичке-Суу, Тогуз-Булак, Нижний Ичке-Суу, Таш-Башат, Нооруз;
  • 9.00-12.00 — села Горная Серафимовка, Алмалуу, Тогуз-Булак;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Жаны-Алыш (улицы Пионерская, Комсомольская), Алтымыш (улицы Орокбаева, Султанбаева).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Юсупова, Анарова;
  • 8.00-17.00 — Узген, сельские управы Дон-Булак, Чангек, Ийри-Суу, Жыланды, Тор-Кол, Кызыл-Тоо, Кара-Дыйкан, Салам-Алик, Көлдүк, Ак-Жар, Мырза-Аке, Кара-Кульджа, Кара-Кочкор, Кашка-Жол, Ылай-Талаа, Кенеш, Кара-Гуз, Чалма, Сары-Булак, Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172589/
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