12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — переулок Ижевский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Актан, Аксы);

9.00-14.00 — улицы Элебесова, Фере, Енисейская, Аральская, переулки Новостроевский, Памирский;

9.30-12.30 — 4-й микрорайон, 30а, 45-50;

9.30-17.30 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 0-4-я);

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделуу, Алтын-Бешик), улица Месароша, 64, перекресток улиц Тоголока Молдо и Ташкентской;

9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-22 — Чуй-25, Чуй-47 — Чуй-51);

13.00-15.30 — 4-й микрорайон, 26-30, 33, 35;

13.00-16.00 — улица Фучика (район горбольницы № 1).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Нур-Тамчи, Манжил-Ата, Омурбека Бейшеналиева, 44 га, жилмассив «Оскон-Ордо»), села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Таш-Добо (улицы Больничная, Абыкан-Ата), Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Калинина, проспект Победы), Кызыл-Берлик (улицы Гагарина, Проектируемая), Берлик (улицы Школьная, Почтовая, Парковая, Молодежная, Участок);