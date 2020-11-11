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Общество

Митинг сотрудников «Кыргыз почтасы». Гендиректор пообещал провести люстрацию

К митингующим сотрудникам ГП «Кыргыз почтасы» вышел генеральный директор Дамир Монолдоров. Об этом 24.kg сообщили работники госпредприятия.

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По их словам, руководство пообещало разрешить проблемы сотрудников и провести люстрацию в структуре компании.

«Нам сказали, что нужно подождать хотя бы до 31 ноября, и тогда будут сдвиги. Будем ждать», — рассказали они.

Ранее у главного здания почты в Бишкеке проходил митинг сотрудников госпредприятия. Они требовали выплатить им годовую премию за 2019 год и увеличить заработные платы на 50 процентов. По их словам, сегодня почтальоны в среднем получают 5 тысяч 400 сомов в месяц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172588/
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