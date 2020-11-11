Горы мусора на фоне шикарных коттеджей. Видео с побережья Иссык-Куля

Побережье Иссык-Куля утопает в мусоре. Видеоролик, наглядно демонстрирующий ситуацию на одном из пляжей Чолпон-Аты, 24.kg прислала читатель Юлия Барабина.

Фото Юлии Барабиной. Мусор на пляже Чолпон-Аты

На кадрах видны мусорные баки, за наполняемостью которых, очевидно, никто не следит. Ветер разносит их содержимое по всей округе.

«Поражает то, что местные власти не могут решить вопрос утилизации бытовых отходов не только во время туристического сезона, когда область наполняется гостями, но и в межсезонье, когда на побережье Иссык-Куля практически никого нет», — прокомментировала видео Юлия Барабина.

Отметим, что вопрос утилизации бытовых отходов в Иссык-Кульской области поднимается далеко не первый раз. Побережье жемчужины Кыргызстана с каждым годом становится все грязнее. Волонтеры собирают тонны мусора и отходов.

В начале августа туристы из Аргентины провели субботник на одном из пляжей, по итогам которого доверху забили багажник своего авто пакетами с мусором. В конце августа глава Ассоциации футболистов Рустам Джаныбаев собрал на берегу Иссык-Куля 39 мешков отходов. Чиновники местных органов власти по-прежнему бездействуют.