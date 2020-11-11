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Общество

В Кыргызстане зарегистрировали почти 258 тысяч иностранцев за 10 месяцев

За 10 месяцев этого года в Кыргызстане зарегистрировали почти 258 тысяч иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, из них 123 тысячи 589 — граждане России, 18 тысяч 204 — казахстанцы.

Граждане России, Казахстана, Индии, Монголии по приезду должны в течениие 30 дней пройти регистрацию на территории Кыргызстана.

«Процедура регистрации осуществляется в любых территориальных паспортных подразделениях вне зависимости от места пребывания, посредством автоматизированной информационной системы «Регистрация иностранцев». На портале электронных услуг ГРС реализована возможность онлайн-регистрации иностранных граждан по месту временного проживания», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172581/
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