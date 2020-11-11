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Общество

К объявившим голодовку женщинам вышли представители аппарата президента

В Бишкеке продолжается митинг женщин общественного объединения «Айымдар кыймылы», недовольных политической ситуацией в Кыргызстане.
Кундуз Джолдубаевой
Фото Кундуз Джолдубаевой. В Бишкеке продолжается митинг женщин общественного объединения «Айымдар кыймылы»
Четыре женщины продолжают голодовку с 7 ноября. Сегодня к ним пришли сотрудники аппарата президента и пообещали, что исполняющий обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров примет протестующих и выслушает их требования.
 
Отмечается, что 7 ноября из-за голодовки женщины вызывали скорую помощь, потому что у них ухудшилось состояние здоровья.
 

Утром в столице сегодня митинговали работники ГП «Кыргыз почтасы» и энергетики компании «Северэлектро».

Сейчас возле Дома правительства митингуют также против главы предприятия «Кыргызалтын» и арендаторы торгового центра «Караван».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172580/
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