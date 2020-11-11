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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 7 тысяч 722 медика получили компенсации за работу в октябре

Фонд обязательного медицинского страхования выплатил 145 миллионов 613,4 тысячи сомов компенсаций 7 тысячам 722 медикам за работу в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, средства перечислены на счета организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика.

В фонде напомнили, что правительство в сентябре на проведение компенсационных выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе против COVID-19, до конца 2020 года дополнительно выделило ФОМС из республиканского бюджета 540 миллионов сомов, Минздраву — 100 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172571/
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