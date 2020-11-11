Четвертый митинг в Бишкеке. К зданию Минздрава вышли нуждающиеся в гемодиализе

Возле Минздрава тоже проходит митинг. На мирную акцию протеста вышли пациенты, получающие гемодиализ.

Фото 24.kg. Митинг у Минздрава

Протестующие вышли с транспарантами, где написано, что «Пациенты фрезениуса не заложники». Отметим, что «Фрезениус Медикал Кеа» — это гемодиализный центр.

По словам митингующих государство перечисляет в центр по 6 тысяч 812 сомов на одного пациента, в том время как остальным гемодиализным организациям через Фонд обязательного медицинского страхования переводят по 4 тысячи 700 сомов.

«То есть переплата ГЦ «Фрезениус Медикал Кеа» составляет 2 тысячи 112 сомов. За эти деньги 127 человек, нуждающихся в гемодиализе, могли бы получить помощь», — говорят они.