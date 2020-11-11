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Общество

ГСБЭП: 280 миллионов сомов выплатила в бюджет компания в рамках уголовного дела

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями вернула в бюджет Кыргызстана более 280 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках досудебного производства в отношении ОсОО «А.К.» по факту уклонения от уплаты соответствующих платежей в бюджет государства в октябре 2020 года возмещено более 280 миллионов сомов», — сообщили в Финполиции.

В ГСБЭП отметили, что работа по возмещению ущерба, причиненного государству от экономических, коррупционных и должностных преступлений, продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172551/
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