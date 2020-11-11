Объединить и сократить. В БГК предлагают изменить структуру мэрии

Объединить управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и землепользования и строительства предложил на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре депутат Куванычбек Конгантиев.

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Он отметил, что ранее они были вместе, но потом их разделили. По его мнению, в итоге получается коллективная безответственность. «Спрашиваешь, например, про сдачу в аренду, а в управлении говорят, что они только техническую часть готовят, и перенаправляют», — отметил он.

Куванычбек Конгантиев также предложил ликвидировать управления парковок и рекламы, потому что они не работают.

«Нынешний и. о. мэра говорил, что от парковок будет 150 миллионов сомов поступать. И что? Сегодня непонятно, где платить, кому платить. Учета нет», — отметил он.

Депутат отметил, что готов подготовить соответствующие нормативные акты, если коллеги его поддержат.