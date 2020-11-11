Доступ пожилых граждан к услугам здравоохранения в период ЧС и ЧП был ограничен. Об этом говорится в результатах исследования «Соблюдение социальных и экономических прав в условиях эпидемии коронавируса в Кыргызской Республике».

Согласно исследованию, пожилые граждане, являясь категорией группы риска заражения COVID-19, были ограничены в доступе к услугам здравоохранения как для диагностики и лечения COVID-19, так и основного заболевания. Особенно это отразилось на одиноко проживающих пожилых гражданах.

Число случаев смертности от COVID-19 возрастает с увеличением возраста, в основном высокие показатели смертности отмечаются среди лиц старше 50 лет.

«Пожилые граждане с хроническими заболеваниями не имели возможности посетить ЦСМ, получить стационарное лечение даже в условиях острой необходимости. При попытке вызвать врача, для записи к врачу или прохождения обследования пожилым гражданам рекомендовали не посещать медучреждения из-за угрозы заразиться COVID-19. Визиты на дом к пожилым гражданам врачи не осуществляли, телефонных консультаций не проводили», — говорится в анализе.

Пожилые не могли пройти обследование, сдать анализы, получить консультации по лечению. В период ЧП родственники не могли добраться до своих пожилых родных, привезти им необходимые лекарства. Как следствие, у многих ухудшилось физическое состояние.

Я живу одна. Мое состояние было невыносимо. В поликлинику я не могла пойти, чтобы посетить врача, сдать анализы. Мне сразу сказали, что пожилые в группе риска, и они таких, как я, не принимают. Могли бы врачи хотя бы по телефону консультировать, но им не до стариков было. Из интервью в рамках опроса. Женщина, 80 лет. Бишкек

Также приводится пример ситуация пожилой 80-летней женщины, перенесшей два инсульта. «Она должна была пройти профилактическое лечение в больнице. Ей отказали в приеме, объяснив это тем, что обслуживают только больных с COVID-19. Хоть она и принимала препараты, назначенные ей до ЧП и ЧС, но из-за того, что вовремя не могла пройти реабилитацию, состояние ее ухудшилось», — говорится в исследовании.

Исследование проводилось Ассоциацией НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызской Республике при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Кыргызстане.

Реализация данного исследования проводилась в период с 16 июня до 22 июля 2020 года и в несколько этапов.