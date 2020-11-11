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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились 51,3 миллиона, умерли более 1,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 501 тысячу 911. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 51 миллион 377 тысяч 200 человек. Больше всего зараженных в США (10 миллионов 242 тысячи 754), Индии (8 миллионов 591 тысяча 730), Бразилии (5 миллионов 699 тысяч 9), Франции (1 миллион 857 тысяч 309), России (1 миллион 802 тысячи 762), Испании (1 миллион 381 тысяча 218), Аргентине (1 миллион 262 тысячи 476), Великобритании (1 миллион 237 тысяч 198), Колумбии (1 миллион 155 тысяч 356) и Италии (995 тысяч 463).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 190 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 33,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 252 тысячи 67.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 270 тысяч 171. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 549 человек. В том числе в США скончались 239 тысяч 618 человек, Бразилии — 162 тысячи 802, Индии — 127 тысяч 59, Мексике — 95 тысяч 27 и Великобритании — 49 тысяч 861.

В Кыргызстане зарегистрировали 64 тысячи 360 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 117 тысяч 904, Узбекистане — 69 тысяч 27, Таджикистане — 11 тысяч 417.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172516/
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