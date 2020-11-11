Больные COVID-19 заплатили от 1 тысячи 700 до 63 тысяч сомов за лечение

Больные COVID-19 заплатили от 1 тысячи 700 до 63 тысяч сомов за свое лечение и обследование. Об этом говорится в результатах исследования «Соблюдение социальных и экономических прав в условиях эпидемии коронавируса в Кыргызской Республике».

Исследование проводилось Ассоциацией НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызской Республике при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Кыргызстане.

Реализация данного исследования проводилась в период с 16 июня по 22 июля 2020 года в несколько этапов.

Согласно исследованию, основные расходы легли на самих пациентов, несмотря на неоднократные заявления МЗ КР о готовности системы здравоохранения, перепрофилировании коечного фонда и увеличении коек для лечения пациентов с COVID-19, обеспечением необходимым оборудованием и лекарственными препаратами.

Также расходы на обследование и лечение COVID-19 не покрывались системой медицинского страхования вне зависимости от статуса застрахованного пациента. При этом статьей 57 Закона КР «Об охране здоровья граждан КР» предусмотрено, что средства системы здравоохранения используются на предупреждение и ликвидацию эпидемий инфекционных заболеваний и последствий чрезвычайных ситуаций.

«Со слов респондентов, в среднем больные в легкой форме и средне-тяжелой заплатили от 1 тысячи 700 до 63 тысяч сомов за свое лечение и обследование. Структура расходов включала в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения (шприцы, капельницы и другие) и анализы крови, рентген или КТ легких», — говорится в исследовании.

Отмечается, что стоимость лечения во многих случаях превышала уровень доходов респондентов. По данным НСК, средняя зарплата в Кыргызстане составила 16 тысяч 427 сомов, при этом в Ошской области — 10 тысяч 307 сомов, в Баткенской области — 11 тысяч 26 сомов, в Чуйской области — 14 тысяч 114 сомов.

Никто из опрошенных не сказал, что платил врачам за назначение препаратов или обслуживание. В большинстве респонденты отметили, что приходилось платить медсестрам, которых они вызывали на дом «делать инъекции».

При отсутствии возможности оплачивать услуги медсестер респонденты обращались в дневные стационары или к родственникам, а некоторые даже «сами себе вынужденно делали уколы», обучившись на канале YouTube. Исполнительный директор Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в КР Наталья Шипп

Резкое повышение цен на лекарственные препараты также сильно ограничивало доступ к лечению, особенно для уязвимых слоев населения. Людям приходилось делать выбор: «купить еду и накормить детей или обследоваться, начать лечение».

Разница в стоимости одного и того же препарата в разных аптеках доходила в среднем до 200 сомов. Многие препараты в аптеках отсутствовали, были большие очереди. Чтобы купить все лекарства по списку, которые назначил врач, приходилось в среднем объехать от 5 до 10 аптек.

Никто из опрошенных не проходил реабилитацию, у кого прошли симптомы, просто прекращали принимать лекарства, выходили на работу. Максимум, что выполняли излеченные респонденты, — «принимали витамины и делали дыхательную гимнастику».

Врачи не предлагали реабилитацию из-за отсутствия соответствующих клинических руководств и протоколов. Врачи ЦСМ никак не принимали участия в процессе реабилитации.

Все опрошенные отметили, что знают о последствиях коронавируса из социальных сетей. Но никто не придает этому значения, потому что у людей нет денег на полноценную реабилитацию.