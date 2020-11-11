В Кыргызстане за квартал трудоустроили 113 человек с инвалидностью

За третий квартал трудоустроено 113 лиц с инвалидностью из 406 обратившихся. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

По его данным, на профессиональное обучение направлено 73 безработных ЛОВЗ, 137 человек — на оплачиваемые общественные работы.

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В министерстве отметили, что на 1 октября 2020 года в районных и городских отделах занятости министерства состоят на учете 652 человека с ограниченными возможностями здоровья, из них 315 женщин.

«Со всеми обратившимися ЛОВЗ проводятся консультации и беседы для выявления их психологической, физиологической и трудовой состоятельности, поскольку многие имеющиеся вакантные профессии имеют определенные медицинские противопоказания», — добавили в ведомстве.