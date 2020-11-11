В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 532 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 532 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 128 человек, в Оше — 16, Чуйской области — 58, Ошской — 95, Таласской — 14, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 61, Джалал-Абадской — 69, Баткенской — 84.

За весь период выздоровели 55 тысяч 306 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.