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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Волонтеры рассказали о своих проблемах чиновникам

В мэрии Бишкека проходит заседание республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

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На встречу с вице-премьер-министром Эльвирой Сурабалдиевой, и. о. мэра столицы Балбаком Тулобаевым и другими чиновниками профильных ведомств пригласили волонтеров.

Добровольцы рассказали чиновникам о наболевших проблемах.

Волонтер Азиз Акматов отметил необходимость открытия стационара, на базе которого будут распределять по больницам пациентов с COVID-19.

Председатель общественного фонда «Элим барсынбы?» Айдар Кубанычбеков рассказал, что многие автоволонтеры, возившие больных, получили штрафы, поскольку вынуждены были нарушать ПДД.

«Ранее мы обращались к экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой решить проблему начисления штрафов. В итоге волонтерам списали начисления только за один месяц, но у кого-то есть штраф в 40-50 тысяч сомов. Те, у кого есть возможность, они оплачивают, но не все это могут себе позволить. Мы можем доказать, что во время пандемии помогали людям», — сказал Айдар Кубанычбеков.

Волонтер Айболот Айдосов потребовал провести расследование причин смерти людей во время пандемии, а также привлечь к ответственности виновных. Он предложил закрыть госпиталь «Семетей» на базе бывшей авиабазы «Ганси». По его словам, в этом стационаре нечеловеческие условия.

«Там маленькие комнаты, где лежат по два человека. В таких условиях здорового человека держать нельзя, не то что больного. Зимой людям будет тяжелее, чем летом. Душ и минимальные условия ситуацию не спасут. Во время первой волны в госпитале «Семетей» не было нормальных врачей, там были только волонтеры, которые могут ставить капельницу и мерить температуру. Если есть возможность, закройте этот госпиталь и откройте нормальные больницы. Такие условия можно приравнять к сталинским репрессиям. Туда ехать только час, а зимой все два. Люди умрут по дороге», — сказал Айболот Айдосов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172477/
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