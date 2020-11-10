COVID-19. Балбак Тулобаев грозит уволить сотрудников, посещающих тои и поминки

Всем сотрудникам столичного муниципалитета запрещено ходить по тоям и поминкам. Об этом на заседании республиканского штаба заявил исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

По его словам, те сотрудники, которые будут замечены на торжественных мероприятиях, могут писать заявление.

«Прекратите ходить по тоям. Вы подвергаете себя и других опасности. Все люди, приезжающие из регионов, проводят тои в Бишкеке. Здесь эти люди заражают всех, а потом едут в села. Мы говорили об этом в июле, но никто не верил. Вы, что, после тоя хотите поминки по себе проводить? Пожалейте врачей, которые круглосуточно работают и борются за вашу жизнь», — сказал Балбак Тулобаев.