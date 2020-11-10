Главный санитарный врач рассказал о заболеваемости коронавирусом среди детей

В ноябре в Бишкеке зарегистрировано 1 тысяча 55 случаев заражения коронавирусом, из которых 38 человек — дети до 14 лет. Об этом на совещании в столичной мэрии сообщил главный врач Центра госсанэпиднадзора Кубан Кундашев.

По его словам, из 38 детей 19 обратились в медучреждения самостоятельно, еще столько же обследованы как контактное лицо с зараженными родителями.

«У 25 детей на момент обследования имелись симптомы, у 13 — заболевание протекало бессимптомно. 30 человек получали лечение в амбулаторных условиях, двое госпитализированы. Летальные случаи среди детей до 14 лет не зарегистрированы», — сказал Кубан Кундашев.