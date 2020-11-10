COVID-19. В Кыргызстане больше тысячи школ возобновят учебу в обычном режиме

В Кыргызстане с 11 ноября 1 тысяча 489 общеобразовательных учреждений возобновляют обучение в реальном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки.

Уточняется, что в школу пойдут ученики 1-6-х, 9-х и 11-х классов.

«В течение двух недель будет проведен непрерывный мониторинг в школах, где возобновлено обучение в реальном режиме. При стабильной ситуации и хорошем результате мониторинга, с разрешения местных самоуправлений и органов здравоохранения и остальным классам будет разрешено обучаться в реальном режиме», — сообщили в Минобразования.