В Сокулуке милиция задержала мужчину по подозрению в угоне

В Сокулукском районе по подозрению в угоне машины милиция задержала 52-летнего С.У. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сообщение об угоне автомашины марки Volkswagen в милицию поступило 4 ноября. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Угон автомототранспортного средства» УК КР.

«Оперативники ОВД Сокулукского района спустя трое суток обнаружили машину в селе Селекционном. По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС 52-летний С.У.», — сообщили в ГУВД.