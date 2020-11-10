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Общество

В Сокулуке милиция задержала мужчину по подозрению в угоне

В Сокулукском районе по подозрению в угоне машины милиция задержала 52-летнего С.У. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сообщение об угоне автомашины марки Volkswagen в милицию поступило 4 ноября. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Угон автомототранспортного средства» УК КР.

«Оперативники ОВД Сокулукского района спустя трое суток обнаружили машину в селе Селекционном. По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС 52-летний С.У.», — сообщили в ГУВД.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Угнанный автомобиль был найден в другом селе

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172460/
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