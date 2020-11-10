В мире COVID-19 заразились 50,8 миллиона, умерли более 1,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 548 тысяч 31. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 50 миллионов 875 тысяч 289 человек. Больше всего зараженных в США (10 миллионов 110 тысяч 922), Индии (8 миллионов 553 тысячи 657), Бразилии (5 миллионов 675 тысяч 32), Франции (1 миллион 856 тысяч 292), России (1 миллион 781 тысяча 997), Испании (1 миллион 381 тысяча 218), Аргентине (1 миллион 250 тысяч 499), Великобритании (1 миллион 216 тысяч 747), Колумбии (1 миллион 149 тысяч 64) и Мексике (967 тысяч 825).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 190 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 33,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 255 тысяч 898.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 262 тысяч 622. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 132 человека. В том числе в США скончались 238 тысяч 235 человек, Бразилии — 162 тысячи 628, Индии — 126 тысяч 611, Мексике — 95 тысяч 27 и Великобритании — 49 тысяч 329.

В Кыргызстане зарегистрировали 63 тысячи 960 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 117 тысяч 336, Узбекистане — 68 тысяч 879, Таджикистане — 11 тысяч 376.