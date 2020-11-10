В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 416 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 416 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 75 человек, в Оше — 26, Чуйской области — 53, Ошской — 56, Таласской — 23, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 91, Баткенской — 69.

За весь период выздоровели 54 тысячи 774 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.