В Кыргызстане за сутки выявили 570 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрирован 121 случай, в Оше — 114, Чуйской области — 85, Ошской — 30, Таласской — 21, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 51, Джалал-Абадской — 61, Баткенской — 82.

С марта в республике зарегистрировали 63 тысячи 960 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.