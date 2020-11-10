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Общество

Садыр Жапаров: Молодежь — двигатель нашей страны

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем молодежи.

В тексте отмечается, что это праздник смелых идей и надежд, движения и оптимизма.

«Молодые, красивые душой и телом, творческие и целеустремленные, являются представителями будущего поколения, которые умеют мечтать и добиваться поставленных целей.

Глядя на вас, мы видим новые достижения Кыргызстана и верим в его успешное будущее, так как всю надежду возлагаем на вас. Отрадно видеть достижения, успехи и победы юных кыргызстанцев на мировом уровне. Каждый их шаг к успеху и победе, это вклад в имидж страны. Молодежь — двигатель нашей страны. Бесспорно, за каждым нашим успешным действием стоит молодежь», — говорится в тексте поздравления.

Глава государства напомнил, что в связи с пандемией коронавируса нынешний год оказался особенно трудным. В непростых условиях тысячи юношей и девушек проявили настоящее мужество и стойкость, показав пример всем своим сверстникам.

«Молодые люди, объединившись в ряды волонтеров, продемонстрировали всему миру такие высокие человеческие качества, как доброта, сострадание, патриотизм и благородство. Кыргызстан гордится своей молодежью! Мы будем поддерживать инициативы, инновационные проекты, продолжим привлечение молодежи на государственную службу», — подчеркнул и. о. президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172422/
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